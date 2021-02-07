В посольстве России ответили на русофобское заявление премьера Литвы

Дипломаты прокомментировали высказывание о вакцине "Спутник V"

Посольство России не смогло пройти мимо очередного русофобского высказывания в соцсетях относительно вакцины "Спутник V". На этот раз о препарате, который одобрен для использования уже более чем в 20-ти странах, высказалась премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. У себя в Twitter она назвала российскую вакцину "гибридным оружием для разобщения и правления".

Российские дипломаты напомнили главе литовского правительства о том, что, показатели нашей вакцины говорят сами за себя. На них не влияют ни волна дезинформации, ни подобные предвзятые заявления.

В посольстве также подчеркнули, что в России уже идёт массовая вакцинация. "А в Литве?" - спросили дипломаты премьер-министра. Ответа на этот вопрос не последовало.

На этой неделе влиятельный медицинский и научный журнал The Lancet высоко оценил российскую вакцину "Спутник V". В статье о третьем этапе исследований указывалось на то, что промежуточный анализ показал её эффективность на 91,6%. Российский фонд прямых инвестиций допустил, что препарат будет одобрен в Евросоюзе уже в марте.

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