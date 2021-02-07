Для тушения пожара на складе в Москве привлечена авиация

Горит ангар на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе горит металлический ангар. Для тушения пожара привлечена авиация - два вертолёта "Ка-32 МАЦ", сообщает ТАСС.

Пожар начался днём 7 февраля, сначала площадь возгорания была небольшой. Сейчас она превышает тысячу квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти возможных.

Из-за большого скопления пожарных машин на Варшавском шоссе сильно затруднено движение.

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