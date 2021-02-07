ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Для тушения пожара на складе в Москве привлечена авиация

17:29
  • воскресенье
  • 07 февраля 2021

Горит ангар на Варшавском шоссе

На Варшавском шоссе горит металлический ангар. Для тушения пожара привлечена авиация - два вертолёта "Ка-32 МАЦ", сообщает ТАСС.
Очевидцы опубликовали видео смертельного пожара в Новой Москве

Пожар начался днём 7 февраля, сначала площадь возгорания была небольшой. Сейчас она превышает тысячу квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти возможных.

Из-за большого скопления пожарных машин на Варшавском шоссе сильно затруднено движение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пожарные на месте возгорания в Москве
Пожарные на месте возгорания в Москве
Пожарные на месте возгорания впромзоне
Пожарные на месте возгорания впромзоне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.