ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Участники клуба "Эльбрус" обменялись новыми идеями

18:07
  • воскресенье
  • 07 февраля 2021

Встреча прошла в Москве

В Москве собрались члены клуба "Эльбрус". Он объединяет неравнодушных людей всех возрастов, которые стремятся проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы, которые пойдут на пользу стране.
Финалисты конкурса "Лидеры России" водрузили на Эльбрусе Знамя Победы

Клуб был создан и получил свое название после того, как ряд победителей конкурса "Лидеры России" совершили символическое восхождение на высшую точку страны - гору Эльбрус, сообщает "ТВ Центр".

На встрече обсуждались проекты клуба, которые призваны помочь людям, живущим в различных регионах России найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку. Также говорили о том, как найти работу мечты или начать карьеру управленца, выиграть грант и открыть свое дело, найти партнёра по бизнесу или наставника.

Председатель клуба Татьяна Дьяконова сообщила, что за два года к его проектам присоединилось более 32 тысяч человек по всей стране.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Бизнес-клуб "Эльбрус"
Бизнес-клуб "Эльбрус"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.