Участники клуба "Эльбрус" обменялись новыми идеями

Встреча прошла в Москве

В Москве собрались члены клуба "Эльбрус". Он объединяет неравнодушных людей всех возрастов, которые стремятся проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы, которые пойдут на пользу стране.

Клуб был создан и получил свое название после того, как ряд победителей конкурса "Лидеры России" совершили символическое восхождение на высшую точку страны - гору Эльбрус, сообщает "ТВ Центр".

На встрече обсуждались проекты клуба, которые призваны помочь людям, живущим в различных регионах России найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку. Также говорили о том, как найти работу мечты или начать карьеру управленца, выиграть грант и открыть свое дело, найти партнёра по бизнесу или наставника.

Председатель клуба Татьяна Дьяконова сообщила, что за два года к его проектам присоединилось более 32 тысяч человек по всей стране.

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