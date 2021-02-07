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Эксперты ВОЗ пообещали раскрыть тайну появления коронавируса

18:43
  • воскресенье
  • 07 февраля 2021

Учёные провели большую работу в Китае

Эксперты ВОЗ обнаружили важные улики во время своего визита в китайский город Ухань. По официальной версии, именно оттуда началось распространение по миру коронавируса.
В ВОЗ усомнились в утечке коронавируса из лаборатории в Ухане

Учёные побывали на рынке морепродуктов, где работали первые заболевшие; посетили институт вирусологии и пообщались с учёными и врачами в больнице, куда поступали инфицированные, сообщает Bloomberg. Они также взяли пробы в этих местах.

Пока эксперты не озвучили свои выводы, но обещали сделать это в будущем. По их словам, вирусы передаются по "запутанным рекам зарождения", и проследить этот путь сложно. Для этого потребуется "очень много времени".

Эксперты ВОЗ прибыли с миссией в Ухань через год после начала пандемии, в середине января 2021 года. Сначала они находились на двухнедельном карантине, затем приступили к работе.

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