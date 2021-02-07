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РВИО поможет защитить репутацию ветерана Артеменко

19:05
  • воскресенье
  • 07 февраля 2021

Участника войны оскорбил блогер Навальный

Российское военно-историческое общество (РВИО) поможет ветерану Великой Отечественной войны Игнату Артеменко в отстаивании своей репутации на процессе с Алексеем Навальным. Об этом говорится в заявлении, размещённом на сайте РВИО.
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В нём отмечается, что организация готова оказать Артеменко правовую помощь, в том числе предоставить юриста для отстаивания его интересов в суде. "Тем самым 94-летний инвалид войны будет избавлен от необходимости лично присутствовать на заседаниях, выслушивая новые оскорбления", - говорится в заявлении РВИО.

На этой неделе в Москве началось слушание дела в отношении блогера Навального, которого обвиняют в клевете. После выхода в 2020 году видеоролика в поддержку поправок к Конституции, Навальный в размещённых в своих соцсетях сообщениях позволил себе оскорбить россиян, снявшихся в ролике. Одним из его участников был ветеран Игнат Артеменко. Ему стало плохо после того, как он узнал о высказываниях блогера. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете в отношении Навального.

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