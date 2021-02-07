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В России снизилась смертность от рака

19:39
  • воскресенье
  • 07 февраля 2021

Врачи получили дополнительные инструменты для борьбы с онкологией

В 2020 году в России снизилась смертность от онкологических заболеваний. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Несмотря на высокую нагрузку на систему здравоохранения, связанную с коронавирусом, онкологическая служба в полном объёме выполняла свою задачу, отметил министр.
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Выступая на церемонии вручения ежегодной премии "Будем жить!" Мурашко сказал, что в прошлом году российские медики получили дополнительные инструменты для борьбы с раком. Речь идёт о новом оборудовании и созданной вертикально интегрированной системе, благодаря которой теперь можно отслеживать лечение больного на всех этапах лечения, сообщает РИА Новости.

Наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями онкология входит в тройку болезней с самой высокой смертностью. Ежегодно в мире раком заболевают около 10 миллионов человек. С развитием науки и новых технологий смертность от онкологических заболеваний с каждым годом снижается.

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