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В России разработали гарантированную защиту от агрессии НАТО

07:22
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Ее должны обеспечить Воздушно-космические силы

Как следует из опубликованной в издании "ВКС. Теория и практика" статьи, на которую ссылаются "Известия", гарантированную защиту России от потенциальных операций со стороны НАТО может обеспечить вариант боевого применения Воздушно-космических сил.

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В материале сказано, что ранее в Соединенных Штатах и Североатлантическом альянсе была предложена концепция многосферных боевых операций. Они подразумевают действия одновременно в космосе, воздухе, киберпространстве и на земле. Это означает, говорят военные эксперты, что таким образом НАТО планирует одновременно ударить по противнику крылатыми, гиперзвуковыми и оперативно-тактическими ракетами, а также задействовать пилотируемую авиацию и беспилотники.

Для срыва таких операций, считают специалисты, необходимо нанести "встречный или упреждающий удар" силами ВКС. Все средства при этом должны быть задействованы в едином разведывательно-ударном пространстве. То есть ущерб противнику должен быть нанесен на начальном этапе его агрессии.

Это, в частности, могут быть гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которыми начинены истребители МиГ-31К.

В конце прошлой недели у российских границ активизировалась воздушная разведка стран НАТО. За несколько дней военные засекли 33 самолета-разведчика и 8 разведывательных дронов. В последний раз такая активность наблюдалась в сентябре прошлого года.

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