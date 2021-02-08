В МИД удивились словам главы евродипломатии об итогах его визита в Россию

Жозеп Боррель заявил, что Москва "не заинтересована" в улучшении отношений с ЕС

После своего трехдневного визита в Москву верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель написал у себя в блоге, что Россия, по его мнению, не заинтересована в улучшении отношений с ЕС. Он добавил, что Европа может расширить антироссийские санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Министерство иностранных дел выразило удивление такой оценке.

"С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве", - приводит заявление МИД ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Боррель "имел все возможности сразу же дать собственную оценку" визиту, на пресс-конференции по итогам переговоров с Сергеем Лавровым он не был ограничен ни по времени, ни по формату.

"Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты", - предположили в МИД. Там добавили, что подобная ситуация "лишь подтверждает, как на самом деле формируется политика ЕС".

Сразу после встречи с Лавровым Боррель заявил, что Евросоюз и Россия провели "открытый и честный" диалог по всем вопросам двусторонних отношений. Он также выразил надежду на сертификацию вакцины от коронавируса "Спутник V" в ЕС.

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