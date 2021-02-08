ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В МИД удивились словам главы евродипломатии об итогах его визита в Россию

07:36
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Жозеп Боррель заявил, что Москва "не заинтересована" в улучшении отношений с ЕС

После своего трехдневного визита в Москву верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель написал у себя в блоге, что Россия, по его мнению, не заинтересована в улучшении отношений с ЕС. Он добавил, что Европа может расширить антироссийские санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным. Министерство иностранных дел выразило удивление такой оценке.

Без камня за пазухой: Лавров подвел итоги переговоров с главой дипломатии ЕС
МИД объяснил, почему из России выслали трёх иностранных дипломатов

"С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве", - приводит заявление МИД ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Боррель "имел все возможности сразу же дать собственную оценку" визиту, на пресс-конференции по итогам переговоров с Сергеем Лавровым он не был ограничен ни по времени, ни по формату.

"Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты", - предположили в МИД. Там добавили, что подобная ситуация "лишь подтверждает, как на самом деле формируется политика ЕС".

Сразу после встречи с Лавровым Боррель заявил, что Евросоюз и Россия провели "открытый и честный" диалог по всем вопросам двусторонних отношений. Он также выразил надежду на сертификацию вакцины от коронавируса "Спутник V" в ЕС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
В МИД удивились словам главы евродипломатии об итогах его визита в Россию
В МИД удивились словам главы евродипломатии об итогах его визита в Россию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.