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Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива

07:50
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

В МИД была направлена соответствующая нота

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что в МИД России была направлена нота протеста. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на агентство IRNA.

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"Через посольство нашей страны в Москве Министерству иностранных дел России была передана нота протеста", - отметил Хатибзаде, уточнив, что дело в публикации МИД в Twitter поста, в котором упоминался "Арабский залив".

Уточняется, что речь идет о сообщении по итогам встречи посла Ирака с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым.

Иран не признает названия "Арабский залив", настаивая исключительно на "Персидском заливе". Другие варианты, считают в республике, не являются беспристрастными.

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