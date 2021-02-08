В Кремле назвали сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии

Все зависит в первую очередь от иммунитета населения планеты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в беседе с ТАСС, что к жизни "с открытым забралом", скорее всего, получится вернуться в августе, когда доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусной инфекции достигнет 60%.

"Я думаю, что к середине лета. То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Кремлевский спикер сослался на расчеты иммунологов, по которым пандемия значительно ослабеет, когда иммунитет (как естественный, так и искусственный) будет примерно у 60% населения планеты.

По словам Пескова, многие страны активно идут к таким показателям. В пример Песков привел наращивание темпов вакцинации в России и Соединенных Штатах, а также успехи по сдерживанию заболевания в Израиле.

Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения сообщили об обнаружении "важных улик" во время своего визита в китайский город Ухань. По официальной версии, именно оттуда началось распространение по миру коронавируса. Выводы они обещают озвучить в обозримом будущем.

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