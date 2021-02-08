Аномальные морозы пришли в Центральную Россию

Такая погода продержится всю неделю

Аномальные холода и снегопады пришли в регионы центральной России. В Московской и Ленинградской областях ночью до минус 30, а в Поволжье и днём сильный мороз. Даже отменяют занятия в школах.

На полигонах Западного военного округа в Центральном Черноземье развёрнуты 70 пунктов обогрева. Там военнослужащие могут выпить горячий чай с бутербродами во время учебных занятий на открытом воздухе. Из-за мороза вместо палаток в воинских подразделениях возводят металлические модули и даже деревянные срубы.

Пункты обогрева развёрнуты и на трассе Екатеринбург-Челябинск. Там в воскресенье произошла массовая авария. На скользкой дороге при плохой видимости столкнулись 20 машин, образовался затор в три километра. Движение удалось восстановить лишь несколько часов назад. Сильные метели и на юге страны.

Подробнее о непогоде в России и не только — в репортаже Анастасии Мартыновой (см. видео).

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