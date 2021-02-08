В Сирии открыли соединяющий провинции Дейр-эз-Зор и Хасеке переход

Это произошло при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон

В Сирии при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон открылся переход, соединяющий провинции Дейр-эз-Зор и Хасеке. Город Сальхия, через который проходит крупная магистраль, оказался разделён на две части. С одной стороны находятся фермерские угодья и правительственные войска, с другой - так называемая оппозиция из Сирийских демократических сил, их курируют военные США.

Просторный автомобильный мост в поселке Сальхия до войны был образцово-показательным. Один из символов благополучия сирийской провинции в стремительно развивающейся стране.

Но сейчас машины на обочинах. Они были сожжены во время войны. На мосту только мотоциклисты - они же таксисты. И местные жители, спешащие по делам из одной части Сальхии в другую. Но, прежде чем попасть с западной стороны в восточную и обратно, предстоит проверка документов на полицейском посту. Проверка температуры - на медицинском.

Сальхия - поселок уникальный. Единственный в Сирии, где работают две администрации. В западной части - официальная власть. В восточной, куда после освобождения Дейр-эз-Зора бежали остатки террористов, находится проамериканская группировка и военные США. Почти год назад они, якобы опасаясь коронавируса, переход закрыли. И тысячи семей оказались разделены.

"Открыв эту переправу, мы облегчили жизнь людям. Они теперь могут навещать своих родственников, общаться, мы очень благодарны Центру по примирению враждующих сторон", - заявил представитель местной администрации Фаддэн Юнус Азахер.

Эту абсурдную ситуацию помогли исправить российские военные. Убедили власти.

"Люди могут посещать брошенные дома, восстанавливается торговля, у людей где-то земля или на той или на этой стороне. Люди могут перемещаться", - сказал и. о. начальника пункта пропуска Денис Хорошев.

Впрочем, родственные связи - не единственное, что заставляет людей переходить с одной стороны на другую.

В восточной Сальхии нет даже медпункта. "Здравоохранение там на очень низком уровне, нет докторов, чтобы провести осмотр, поставить диагноз. Настолько все плохо, что если у человека боли в груди, болит в животе, ему приходится идти в Дейр-эз-Зор", - рассказал главный врач района Хатлы Хаптур Омар.

Сирийские власти давно готовы открыть автомобильное сообщение, но американцы против. Восточная часть их усилиями превращается из обычной деревни в пограничную зону.

"На той стороне с каждого человека берут 500 лир за регистрацию пропусков, чтобы зайти или выйти. Это неправильно, это нужно прекратить, здесь такого нет", - сообщила местная жительница Таль Энзам Хамид.

Обстановка в восточной Сальхии - точная копия ситуации в Заевфратье в целом. Американцы захватили почти все месторождения нефти. Борьба с международным терроризмом, под лозунгом которой они появились в Сирии, перетекла в борьбу за углеводороды. А остатки боевиков - инструмент, который можно использовать по своему усмотрению.

Усилиями международной коалиции Заевфратье превратилось в сирийскую Тартугу с десятком разношерстных группировок. Они то распадаются, то объединяются, по принципу: "А против кого дружим сегодня?" И дело не только в интригах Вашингтона. На кону - контроль над наркотрафиком, торговлей людьми. А если прибавить поборы с таксистов, лавочников, крестьян, то получится вполне себе кругленькая сумма, за которую можно и повоевать.

На эти криминальные дела своих союзников в пустыне США, Великобритания, Франция закрывают глаза. И пока ситуация не изменится, многие семьи так и будут разделены в собственной стране. Словно это они в Сирии иностранцы, а не военные стран НАТО.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр", Сирия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"