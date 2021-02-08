Сход ледника в Индии: 14 человек погибли, еще 170 пропали без вести

Россиян среди пострадавших нет

14 человек погибли, около 170 считаются пропавшими без вести после схода ледника в Индии. Мощный удар пришелся на стройплощадку гидроэлектростанции, где находились рабочие. Долина реки перекрыта слоем грязи и камней.

Из-под завалов уже извлекли 16 человек, передает "ТВ Центр". Масштабные поиски не прекращаются, задействованы военные, при этом работают они под давлением времени, так как есть опасения, что ситуация может резко ухудшиться. Сход ледника вызвал наводнение - из ближайших населенных пунктов эвакуировали жителей. Как сообщили в нашем посольстве, россиян среди пострадавших нет.

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