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Российские студенты вернулись к очным занятиям

08:25
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

В некоторых вузах пока сохранен дистанционный формат для потоковых лекций

В понедельник в большинстве российских вузов после долгого перерыва возобновляются очные занятия. Студентам напоминают о необходимости соблюдения санитарных правил. В некоторых вузах оставляют  дистанционный формат для потоковых лекций. Возобновляется также железнодорожное сообщение с Белоруссией, вновь начнут летать самолёты в Грецию и Сингапур. Международные рейсы с этого дня начнут летать из ряда региональных аэропортов, а не только из Москвы и Санкт-Петербурга, передает "ТВ Центр".

В стране продолжается массовая вакцинация. Прививки делают мотострелки 150-й дивизии, они будут принимать участие в парадных шествиях в честь Дня Победы в Ростове и Новочеркасске.

К российской вакцине всё больше интереса проявляют за рубежом. Решение о применении нашего препарата принял Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии, за ним было окончательное слово. Венгрия стала первой в ЕС страной, проводившей испытания "Спутника V". Препарат туда поставили ещё в конце прошлого года.

"Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии закончил исследование вакцины "Спутник V" с хорошим результатом. Вакцина получила зеленый свет. Она эффективна  и безопасна", - сообщил главный санитарный врач Венгрии Сесилия Мюллер.

Возможность применения "Спутника V" изучают и в ЮАР. Об этом заявил министр здравоохранения этой африканской страны. Ранее там отложили начало вакцинации препаратом AstraZeneca из-за его низкой эффективности против так называемого южноафриканского штамма.

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