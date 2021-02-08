Российские студенты вернулись к очным занятиям

В некоторых вузах пока сохранен дистанционный формат для потоковых лекций

В понедельник в большинстве российских вузов после долгого перерыва возобновляются очные занятия. Студентам напоминают о необходимости соблюдения санитарных правил. В некоторых вузах оставляют дистанционный формат для потоковых лекций. Возобновляется также железнодорожное сообщение с Белоруссией, вновь начнут летать самолёты в Грецию и Сингапур. Международные рейсы с этого дня начнут летать из ряда региональных аэропортов, а не только из Москвы и Санкт-Петербурга, передает "ТВ Центр".

В стране продолжается массовая вакцинация. Прививки делают мотострелки 150-й дивизии, они будут принимать участие в парадных шествиях в честь Дня Победы в Ростове и Новочеркасске.

К российской вакцине всё больше интереса проявляют за рубежом. Решение о применении нашего препарата принял Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии, за ним было окончательное слово. Венгрия стала первой в ЕС страной, проводившей испытания "Спутника V". Препарат туда поставили ещё в конце прошлого года.

"Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии закончил исследование вакцины "Спутник V" с хорошим результатом. Вакцина получила зеленый свет. Она эффективна и безопасна", - сообщил главный санитарный врач Венгрии Сесилия Мюллер.

Возможность применения "Спутника V" изучают и в ЮАР. Об этом заявил министр здравоохранения этой африканской страны. Ранее там отложили начало вакцинации препаратом AstraZeneca из-за его низкой эффективности против так называемого южноафриканского штамма.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"