Российские миротворцы доставили 150 тонн гумпомощи в Карабах

Стройматериалы нужны для восстановления разрушенных жилых домов

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе организовали транзит гуманитарных грузов в Кельбаджарский район. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Вторая российская колонна привезла 150 тонн стройматериалов для восстановления разрушенных жилых домов, систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов. Транзит грузов между вернувшимися в состав Азербайджана территориями проходил через населённые пункты Магадиз и Ванк. Содействие азербайджанской стороне было оказано в соответствии с условиями трёхстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном от 9 ноября прошлого года.

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