"Нам нужен веселый праздник": Китай готовится к встрече Нового года

Следующий год по китайскому календарю наступит 12 февраля

Жители Китая готовятся к своему главному празднику - Новому году по восточному календарю. Который на этот раз пройдёт под знаком Быка. Весенний фестиваль начнётся через несколько дней. Но его приметы уже видны повсюду: улицы городов сияют гирляндами огней, дома украшены бумажными фонариками. Правда, пандемия внесла свои коррективы - руководство страны призвало граждан воздержаться от поездок и встречать Новый год, по возможности, дома.

На улицах Уханя царит невероятное оживление. Без преувеличения можно сказать, что самое большое за целый год. Город, который из-за вируса первым в мире ушёл на жёсткий карантин, теперь вновь дышит полной грудью. На рынках и в лавках идёт бойкая торговля: к важнейшему для китайцев празднику - Фестивалю Весны - надо подготовиться как следует.

"Я купил очень много всего, вышло на несколько тысяч юаней. В прошлом году покупать было нечего. И это с трудом завоеванный результат - просто выйти и купить что-то в этом году. Наш город - город героев. Все люди были долго изолированы. А теперь все счастливы. Мы можем навестить родственников и друзей. Нам нужен счастливый Весенний праздник после целого года тяжелой работы", - говорит житель Уханя Чжоу.

Но пока вирус не побеждён окончательно, китайцы будут встречать праздник дома. В прежние годы в преддверие длинных каникул, а это целых две недели, по стране разъезжались десятки миллионов граждан, чтобы навестить родственников. Теперь остаются дома. Но все адаптировались - и горожане и бизнес.

"Клиент может взять соленую рыбу, колбасу, замороженные мясо и курицу, и просто положить в свой холодильники. И можно долгое время готовить дома", - говорит управляющий отелем Чен Киминь.

Если некогда готовить, то рестораны привезут на дом любое блюдо со своей кухни или же возьмут на себя часть готовки.

Праздник Весны знаменует начало Нового года по Лунному календарю. И в это раз выпадает на 12 февраля. Для китайцев - это главный неполитический праздник. К нему принято украшать свои дома внутри и снаружи. Цветы - важный элемент, ведь это главный символ весны. Оживление царит на рынке Куньмин-Дунань - это крупнейшая во всей Азии площадка торговли цветами. В лидерах продаж - лилии. А среди комнатных растений - орхидея-бабочка. На улицах деревень и городов появляются традиционные китайские фонарики. А мегаполисы просто залиты праздничной иллюминацией.

Новый год - праздник семейный. И главный его элемент - сбор за домашним столом. А ведущий медиа-холдинг страны готовит для зрителей грандиозный гала-концерт. Свои традиции китайцы умело сочетают с самыми передовыми достижениям. Телетрансляции праздничного шоу пройдут с использованием технологии передачи данных 5G, в которых Китай уже успеть занять лидирующие позиции в мире. В представлении задействуют элементы 3D и виртуальной реальности. Только что закончилась четвертая репетиция масштабного гала-представления, которое 12 февраля увидит не только весь Китай, но и весь мир. Освещать китайский Праздник Весны приглашены журналисты из Европы, США, Японии, России. Всего - из 170 стран.

"ТВ Центр".

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