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Минздрав сократил список лекарств для лечения COVID-19

08:18
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Один препарат оказался исключен из перечня

Министерство здравоохранения России опубликовало обновленную версию рекомендаций по диагностике, профилактике и лечению коронавирусной инфекции. В список возможных к назначению лекарств вошли пять препаратов, в предыдущей версии значились шесть. Исключен оказался азитромицин.

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"Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых: "Фавипиравир", "Ремдесивир", "Гидроксихлорохин", рекомбинантный "ИФН α", "Умифеновир", - сказано в документе.

Все препараты, уточнили в ведомстве, противопоказаны беременным. Антибактериальная терапия, подчеркнули при этом в Минздраве, должны использоваться исключительно при убедительных признаках бактериальной инфекции.

Кроме того, в новой рекомендации усовершенствованы подходы к интенсивной терапии пациентов с острой дыхательной недостаточностью и схемы лечения в амбулаторных и стационарных условиях. Также были добавлены указания на особую помощь пациентам с хронической болезнью почек и онкологическими заболеваниями.

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