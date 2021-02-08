Юрист рассказал, кому из россиян прибавят пенсию в феврале

Часть пенсионеров могут рассчитывать на увеличение выплат

В феврале некоторых россиян ожидает прибавка к пенсии. Как рассказал юрист Егор Редин, на увеличение выплат могут рассчитывать инвалиды любых категорий, ветераны боевых действий и пенсионеры старше 80 лет.

Юрист рассказал, что индексация выплат для инвалидов и ветеранов боевых действий составит 3,8%, а те россияне, которым в прошлом месяце исполнилось 80 лет, получат повышение фиксированной страховой пенсии по старости – она составит 6044,48 рубля.

"Пенсионеры старше 80 лет могут получать еще и по 1200 рублей в месяц. Для этого нужно, чтобы кто-то из неработающих родственников или знакомых официально оформил уход над ними. Это могут быть даже внуки старше 14 лет", - отметил Редин.

Также на увеличение пенсии могут рассчитывать и те пенсионеры, у которых в семье появились иждивенцы (нетрудоспособные члены семьи). При одном иждивенце прибавка составит 2 014 руб. в месяц, при двух иждивенцах – 4 029 руб. в месяц, при трех иждивенцах – 6 044 руб. в месяц, передает агентство "Прайм".

"Пенсии работающим пенсионерам перестали индексироваться с 2016 года, однако кабинету министров было поручено до 1 февраля 2021 года представить предложения по их увеличению. При этом логично предположить, что индексация станет возможной, если бюджет будет достаточно обеспечен", - добавил юрист.

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