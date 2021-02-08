Ученые хотят внести новые элементы в таблицу Менделеева

Подготовительные работы начнутся уже в этом году

Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников сообщил ТАСС, что в этом году специалисты намерены начать подготовительные работы по обнаружению новых сверхтяжелых элементов таблицы Менделеева.

"В декабре 2020 года мы включили установку уже в крейсерском режиме на программу синтеза новых элементов. Наша цель - конечно, новые элементы следующего, восьмого периода таблицы Менделеева", - подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что будет опробован новый тип бомбардирующих ядер и новая мишень.

Как уточняется в публикации, в ОИЯИ за последние 20 лет открыли пять новых сверхтяжелых элементов, завершающих седьмой период таблицы. Это, в частности, номера 115 (московий), 117 (теннессин) и 118 (оганесон).

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