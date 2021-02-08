Билл Гейтс предрек появление новых угроз человечеству после пандемии

Мультимиллиардер назвал две проблемы, которые могут затронуть весь мир
После окончания пандемии коронавирусной инфекции человечество могут ожидать сразу две серьезные угрозы, заявил мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс.
Первой из них основатель Microsoft назвал изменение климата. По его словам, сейчас мир не готов к такой трудности, из-за чего каждый год уровень смертности от этой проблемы будет "даже больше", чем во время пандемии COVID-19.
Второй угрозой, по словам Гейтса, станет биотерроризм.
"Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней", - считает филантроп.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"