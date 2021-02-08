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Билл Гейтс предрек появление новых угроз человечеству после пандемии

08:42
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Мультимиллиардер назвал две проблемы, которые могут затронуть весь мир

После окончания пандемии коронавирусной инфекции человечество могут ожидать сразу две серьезные угрозы, заявил мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс.

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Первой из них основатель Microsoft назвал изменение климата. По его словам, сейчас мир не готов к такой трудности, из-за чего каждый год уровень смертности от этой проблемы будет "даже больше", чем во время пандемии COVID-19.

Второй угрозой, по словам Гейтса, станет биотерроризм.

"Кто-то, кто хочет нанести ущерб, может создать вирус, а это означает, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, подобными нынешней", - считает филантроп.

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