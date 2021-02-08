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Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества косметики

08:56
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Можно будет узнать о правилах выбора, обмена и возврата товара

Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, в период с 8 по 19 февраля будет работать всероссийская горячая линия по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции. Консультацию можно будет получить по телефону 8 (800) 555-49-43.

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"Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют потребителей о действующих в настоящий момент нормативных правовых актах, устанавливающих обязательные требования в отношении парфюмерно-косметической продукции", - сказано в сообщении.

Там также отмечено, что можно будет задать вопросы о маркировке соответствующих товаров и правилах его выбора, обмена и возврата. Консультация бесплатная.

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