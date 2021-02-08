Носить или не носить: развеяны популярные мифы о капроновых колготках

Можно ли надевать их в холода и какие будут последствия при долгой носке?

Капроновые колготки, несмотря на множество мифов об их вреде, остаются незаменимым предметом одежды в гардеробе всех женщин. Врач-флеболог Амиран Демуров рассказал, действительно ли колготки настолько вредны, как принято считать.

Многие убеждены, что при длительном ношении "капронки" могут привести к ухудшению кровообращения в ногах и сопутствующим болезням. Однако, по словам специалиста, никакого вреда от колготок, пусть даже моделирующих и утягивающих, нет – они не могут настолько сильно передавить крупные магистрали артерий и вен. Что касается компрессионных колготок, то они, напротив, помогают улучшить кровообращение.

"Если мы ведем речь про качественный компрессионный трикотаж, именно лечебный, который назначается при проблемах с венами, там идет распределенный профиль давления, он нигде ничего не пережимает, наоборот, улучшает венозный отток, то есть способствует лучшей циркуляции крови, меньшей утомляемости, и идет профилактика варикозного расширения вен", - заявил Демуров.

Врач опроверг миф и о том, что тонкие колготки не способны согреть в холода. По его словам, небольшим согревающим эффектом обладают даже капроновые чулки в сеточку, передает Радио Sputnik.

"Под ними образуется слой воздуха, который неподвижно прилегает к коже, а воздух – хороший теплоизолятор, он прогревается от кожи и дальше защищает кожу от охлаждения. То есть какой-то согревающий эффект есть, но в совсем холодную погоду лучше надевать термобелье, а не колготки", - резюмировал флеболог.

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