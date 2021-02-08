"Восемь дней ада": Пригожин в тяжелой форме перенес COVID-19

Болезнь настигла продюсера в Дубае

Иосиф Пригожин переболел коронавирусом, болезнь протекала в тяжелой форме. Продюсер признался, что смог выжить только благодаря совместной работе врачей из Дубая и российских медиков.

Пригожин рассказал, что коронавирусом переболела и его жена певица Валерия, но ее осложнения обошли стороной. Что касается продюсера, то он в полной мере испытал на себе все трудности, которые несет с собой болезнь.

По словам Пригожина, первую неделю болезни он чувствовал себя неплохо и даже рассчитывал, что скоро пойдет на поправку, но потом "в одночасье стал задыхаться". В это время продюсер из-за работы находился в Дубае, там его и госпитализировали.

"И вот тут начался кошмар. Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже. Но мне еще крупно повезло с тем, что я оказался в одном из лучших госпиталей Дубая Mediclinic City Hospital, где работают прекрасные врачи, немедленно приступившие к мощнейшей терапии, выводящей меня из цитокинового шторма. […] Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных, близких и друзей, я выжил и сегодня пишу эти строки", - написал Пригожин в Сети.

Он добавил, что после выздоровления иначе взглянул на жизнь и научился радоваться даже самым простым вещам. Продюсер поблагодарил врачей из Дубая, которые проводили лечение, и их российских коллег, которые контролировали процесс дистанционно.

"Когда я первый раз смог самостоятельно встать, я, взрослый мужик, расплакался от осознания того, что как это прекрасно — просто жить. Первый нормальный завтрак привел меня в состояние экстаза. Поход в душ — праздник. Вернулся из больницы другим человеком. На многие вещи сегодня я смотрю иначе — все суета. Надо жить и радоваться самому факту, что мы живы", - поделился Пригожин.

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