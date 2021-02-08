Россия возобновила авиасообщение с двумя странами

Теперь слово за авиакомпаниями

С понедельника, 8 февраля, Россия возобновляет авиасообщение с Сингапуром и Грецией. Как уточняет РИА "Новости", разрешены три рейса в неделю по маршруту по маршруту Москва-Сингапур и два по маршруту Москва-Афины.

От авиакомпаний пока не поступало информации о планах возобновить регулярные полеты по этим направлениям.

27 марта 2020 года Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, это было связано с тяжелой эпидемиологической обстановкой на фоне распространения коронавирусной инфекции. Исключения были сделаны для гуманитарных, грузовых и санитарных рейсов.

Ограничения постепенно начали снимать с августа 2020-го. На сегодняшний день полеты разрешены, в частности, в Турцию, Швейцарию, ОАЭ, Японию, Белоруссию, Сербию, Финляндию, Индию и на Мальдивы.

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