ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия возобновила авиасообщение с двумя странами

08:59
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Теперь слово за авиакомпаниями

С понедельника, 8 февраля, Россия возобновляет авиасообщение с Сингапуром и Грецией. Как уточняет РИА "Новости", разрешены три рейса в неделю по маршруту по маршруту Москва-Сингапур и два по маршруту Москва-Афины.

Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном
Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 февраля

От авиакомпаний пока не поступало информации о планах возобновить регулярные полеты по этим направлениям.

27 марта 2020 года Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, это было связано с тяжелой эпидемиологической обстановкой на фоне распространения коронавирусной инфекции. Исключения были сделаны для гуманитарных, грузовых и санитарных рейсов.

Ограничения постепенно начали снимать с августа 2020-го. На сегодняшний день полеты разрешены, в частности, в Турцию, Швейцарию, ОАЭ, Японию, Белоруссию, Сербию, Финляндию, Индию и на Мальдивы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пассажиры заходят в самолет
Пассажиры заходят в самолет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.