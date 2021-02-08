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В Алтайском крае завели дело после гибели людей из-за схода снега

09:41
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

В результате происшествия погибли четыре человека

В Алтайском крае в селе Смазнёво четыре человека погибли в результате обрушения огромной снежной массы с крыши зернохранилища. Ещё четверых спасатели извлекли из-под завала. Один пострадавший госпитализирован, остальные от медпомощи отказались. Возбуждено уголовное дело, передает "ТВ Центр".

В результате прокурорской проверки выяснилось, что рабочие планировали очистить крышу от снега, забрались на конек и начали сбрасывать наледь с кровли, в этот момент и произошел обвал.

"На территории предприятия Заринский элеватор на станции Смазнево в результате схода снега с крыши здания под завалами оказались восемь человек. В ходе расчистки извлечены из-под снега все восемь, четверо из которых получили травмы несовместимые с жизнью. На место происшествия немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России, а также взаимодействующие службы. Ситуация находится на контроле правительства Алтайского края, регионального МЧС России", - сказал замначальника пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю Андрей Поздняков.

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