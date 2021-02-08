Украинский посол обвинил Германию в искажении истории Второй мировой

Президент ФРГ упомянул о жертвах СССР в конфликте

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер "исказил" историю Второй мировой войны.

В интервью Rheinische Post Штайнмайер сказал, что газопровод "Северный поток - 2" должен быть достроен, так как это чуть ли не "последний мост между Россией и Европой". По словам президента, жертвами Второй мировой в СССР стали более 20 миллионов человек. Это, добавил Штайнмайер, "не оправдывает нарушений в нынешней российской политике", но нельзя "упускать из виду более широкий контекст".

Такими заявлениями, считает Мельник, которого цитирует "Укринформ", Германия поддерживает "навязываемый российской пропагандой нарратив", согласно которому ФРГ должна "искупить вину за преступления только перед Россией".

По мнению посла, СССР нельзя приравнивать к России, это "искажение истории" и "пренебрежение непомерными жертвами других народов".

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз оставляет за собой право расширить антироссийские санкции, но "Северного потока - 2" это не коснется. В ФРГ твердо намерены довести проект до конца.

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