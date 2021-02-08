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Минздрав сообщил, сколько "живет" коронавирус при комнатной температуре

10:05
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

При повышении температуры до 37 градусов вирус инактивируется в течение одного дня

Как сказано в новых методических рекомендациях Министерства здравоохранения, при комнатной температуре коронавирус SARS-CoV-2 может сохранять жизнеспособность на различных предметах до трех суток.

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"В жидкой среде - до 7 суток. При температуре +4 градуса Цельсия стабильность вируса сохраняется более 14 дней", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что при повышении температуры до 37 градусов вирус инактивируется в течение одного дня, при 70 градусах - в течение пяти минут.

В документе также отмечено, что возбудитель проникает в организм в основном через эпителий верхних дыхательных путей, желудка и кишечника.

В список возможных к назначению лекарств вошли пять препаратов, в предыдущей версии значились шесть. Исключен оказался азитромицин.

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