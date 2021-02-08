Эксперт рассказал, может ли питьевая вода вызвать рак

Стоит ли бояться хлора и накипи?

В целях обеззараживания от вредных микроорганизмов водопроводную воду в России подвергают очистке при помощи хлора. Настолько это вредно для здоровья и какие примеси могут привести к онкологии, рассказал директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.

По словам эксперта, после хлорирования вода становится безопасной для употребления. Он подчеркнул, что во многих городах России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, вода из-под крана чище, чем в большинстве стран мира. Взрослые люди могут пить ее без ограничений, а вот для детей лучше всего произвести дополнительную очистку.

"Для детей воду лучше фильтровать, потому что вода хлорируется, и какие-то следовые концентрации хлорорганических соединений имеются. Это канцерогены, которые имеют свойство накапливаться, их очень сложно выводить из организма. Никакие другие способы – кипячение, отстаивание – не очищают от них. Лучше самое простое устройство кувшинного типа иметь дома хотя бы для детей. Если для взрослого человека не опасно пить воду из-под крана, то у детей эти вещества могут дать кумулятивный эффект. В некоторых городах, где коммунальные службы безудержно хлорируют воду, получается огромная концентрация хлорорганики, и, если ее не очищать, впоследствии практически гарантирована онкология. Это самое опасное, что может быть", - предупреди Гончар.

Он отметил, что если в воде присутствует мутная взвесь, то это, скорее всего, растворенные азот и кислород, которые улетучатся после того, как вода отстоится. Что касается накипи, то ее тоже можно не бояться, передает слова специалиста Радио Sputnik.

"Если образуется накипь, то это соли жесткости – соли кальция и магния, которые являются строительным веществом для ногтей, волос и зубов. То есть это самое безобидное, что может быть в водопроводной питьевой воде", - заявил Гончар.

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