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В горах Чечни нашли пропавшую группу из 14 человек

10:11
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Они ушли собирать черемшу и перестали выходить на связь

В горно-лесистой местности в районе села Бамут Сунженского района Чечни пропала группа из 14 человек, об этом утром 8 февраля сообщили источники ТАСС и "Интерфакс".

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Уточняется, что это жители Ачхой-Мартана. 7 февраля они ушли в лес собирать черемшу и перестали выходить на связь.

Были привлечены спасательные бригады. Как отметил собеседник "Интерфакса", поисковая операция осложнялась отсутствием сотовой связи.

Через несколько часов в пресс-службе МЧС сообщили, что группа нашлась, все люди живы. Они вышли в районе села Аншты. Об их состоянии не сообщается. 

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