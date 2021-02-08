Матвиенко оценила реакцию России на современные вызовы

Страна показывает лидерство во множестве сфер

Как написала в своем блоге спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Россия реагирует на современные вызовы как лидер.

"Самый яркий пример: все больше стран регистрируют нашу вакцину против коронавируса, спрос на нее растет", - отметила председатель верхней палаты парламента, напомнив, что недавно издание The Lancet подтвердило эффективность разработанной в центре имени Гамалеи вакцины "Спутник V".

Матвиенко отметила, что таких примеров в жизни России - множество.

В Год науки и технологий, заключила она, важно подтвердить лидерство страны во множестве сфер, чтобы ни у экспертного сообщества, ни у простых людей не оставалось в этом сомнений.

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