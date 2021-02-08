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Крепкий алкоголь могут убрать из продуктовых магазинов

11:45
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Напитки крепче 15% должны покинуть прилавки, считают в ОП

Член Общественной палаты Султан Хамзаев считает, что из продуктовых магазинов необходимо убрать весь крепкий алкоголь. Письмо с соответствующим предложением общественный деятель направил главе Минпромторга Денису Мантурову.
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Хамзаев отметил, что алкогольные отделы занимают немало места в продуктовых магазинах. Из-за этого на спиртное обращают внимание не только взрослые, но и дети, которые пришли за продуктами. Решение проблемы Хамзаев видит в том, чтобы перенести весь крепкий алкоголь из продуктовых магазинов в специализированные, передает RT.

"Прошу Вас рассмотреть возможность ограничить торговлю алкоголя в продуктовых магазинах и супермаркетах, а именно оставить за ними право на реализацию алкогольной продукции крепостью не выше 15%, перенеся продажу напитков крепостью свыше 15% исключительно в специализированные магазины алкогольной продукции", - сказано в письме.

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