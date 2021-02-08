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Прокуратура спасла львенка от фотографов в Петербурге

10:17
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Животное незаконно ввезли в город

Прокуратура Санкт-Петербурга изъяла в ходе фотосессии четырехмесячного львенка - его ввезли на территорию города незаконно, у хозяйки не было соответствующих документов. Животное доставили в центр "Велес".

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"Львенок немного в шоке от всего происходящего, но чувствует себя хорошо, аппетит нормальный. Ему четыре месяца, но выглядит на три", - приводит сообщение центра РИА "Новости".

Там добавили, что львят довольно часто использует для съемок. "Этот львенок оказался девочкой Кьярой", - уточнили в "Велесе".

Львенок останется там, если хозяйка так и не докажет свое право владения. Есть вероятность, что в дальнейшем животное заберет зоопарк.

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