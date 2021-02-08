Москвичам предложили в День России пожениться на "необычных" площадках

В столице отметили интерес к регистрации брака в нестандартных местах

ЗАГСы Москвы начали принимать заявления о регистрации брака в День России. 12 июня пары смогут провести церемонию во дворцах бракосочетания № 1, 3 и 5, а также в Шипиловском отделе ЗАГСа. Кроме того, в столице подготовили еще два необычных места для регистрации брака, рассказали в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

Все большую популярность набирают регистрации в "необычных" местах, а потому было "принято решение провести торжественные церемонии в День России в том числе в усадьбе Муравьевых-Апостолов и особняке Royal", сказано на официальном сайте мэра Москвы. Также 12 июня дворцы бракосочетания и Шипиловский отдел ЗАГС будут работать с 09:00 до 20:00, что на два часа дольше обычного.

"Можно подать заявление на красивые июньские даты — 06.06.2021 и 21.06.2021 — во дворцы бракосочетания № 1 и 3. Во Дворце бракосочетания №1 с субботы на воскресенье проводятся ночные регистрации брака", - сказано в сообщении.

Будущие молодожены могут подать заявление на регистрацию брака через портал mos.ru, единый портал госуслуг или в отделе ЗАГС.

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