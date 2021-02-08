ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичам предложили в День России пожениться на "необычных" площадках

11:45
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

В столице отметили интерес к регистрации брака в нестандартных местах

ЗАГСы Москвы начали принимать заявления о регистрации брака в День России. 12 июня пары смогут провести церемонию во дворцах бракосочетания № 1, 3 и 5, а также в Шипиловском отделе ЗАГСа. Кроме того, в столице подготовили еще два необычных места для регистрации брака, рассказали в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

Почему москвичи не спешат возвращаться в офисы с удалёнки
Как Москва подготовилась к аномальным морозам

Все большую популярность набирают регистрации в "необычных" местах, а потому было "принято решение провести торжественные церемонии в День России в том числе в усадьбе Муравьевых-Апостолов и особняке Royal", сказано на официальном сайте мэра Москвы. Также 12 июня дворцы бракосочетания и Шипиловский отдел ЗАГС будут работать с 09:00 до 20:00, что на два часа дольше обычного.

"Можно подать заявление на красивые июньские даты — 06.06.2021 и 21.06.2021 — во дворцы бракосочетания № 1 и 3. Во Дворце бракосочетания №1 с субботы на воскресенье проводятся ночные регистрации брака", - сказано в сообщении.

Будущие молодожены могут подать заявление на регистрацию брака через портал mos.ru, единый портал госуслуг или в отделе ЗАГС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Свадьба
Свадьба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.