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Посол назвал число россиян, заразившихся COVID-19 на турецких курортах

10:24
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Местные власти ответственно подошли к обеспечению санитарной безопасности

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что в прошлом году турецкие курорты в провинциях Анталья и Мугла посетили 1,5 миллиона россиян. Коронавирус выявили у 438 из них. 11 случаев завершились летальным исходом.

Россияне стали чаще отдыхать зимой в Турции
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 106 миллионов

По словам Ерхова, местные власти разработали целый комплекс мер для обеспечения безопасности туристов во время пандемии. Так, контролировалось соблюдение отдыхающими социальной дистанции и масочного режима.

"Кто-то мог подхватить коронавирус на обратном пути. Но в целом принятые турецкими властями меры доказали свою эффективность", - приводит слова дипломата РИА "Новости".

Ранее стало известно, что в Турции будут производить российскую вакцину "Спутник V". О подписании двустороннего соглашения сообщили в Москве.

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