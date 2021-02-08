Рекордные снегопады и аномальные морозы: непогода в России не отступает

Погода не дает расслабиться

В центральной России аномальные морозы. В столице и Московской области предстоящая ночь может стать самой холодной за эту зиму - ожидается до минус 30 градусов. В Сибири - сильные метели. В Алтайском крае с крыши зернохранилища сошёл снег, под завалами оказались несколько человек, есть погибшие.

Снега насыпало столько, что под тяжестью сугробов не выдерживают даже прочные крыши. В Алтайском крае в результате схода лавины с зернохранилища под завалами оказались 8 человек.

"В ходе расчистки вытащены из-под снега все восемь, четверо из которых получили травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России, а также взаимодействующие службы", - сообщил замначальника пресс-службы МЧС России по Алтайскому краю Андрей Поздняков.

В Новокузнецке лавиной с крыши проломило автомобиль - пострадали люди. На Ямале штормовой ветер. В некоторых районах видимость упала до нуля. От непогоды ни уехать, ни улететь на самолёте - в Салехарде отменены десятки рейсов.

Краснодар в этом году словно переехал в Сибирский федеральный округ. К снегопадам тут уже, кажется, привыкли. Пока половину регионов засыпает осадками, другая - замерзает. Арктический холод сковал большую часть огромной территории страны.

В Москве и области объявлен оранжевый уровень опасности. Уже с утра столбик термометра опустился до минус 18. В ночь на вторник прогнозируют 27 градусов ниже нуля, по области и вовсе до 30.

"Циклон принесёт облака и небольшой снег - это вторник-среда, и температура чуть повысится в среду. Затем в четверг-пятницу - приближение очередного циклона. По предварительным прогнозам, в пятницу ожидается сильный снегопад. Количество осадков может составить 10-15 мм", - говорит начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

Потепления синоптики пока не прогнозируют. Более того, во многих регионах в ближайшие несколько дней будет на 10 градусов ниже климатической нормы. Те, кто истосковался по бодрящему ощущению мороза, тут же вспомнили о полюбившейся народной забаве: выйти на улицу с кипятком и радостно плеснуть содержимое ёмкости в воздух. Для кого-то волшебство, на самом деле - обычная физика. В Сибири забаву трансформировали дальше: в сорокаградусный мороз смельчаки решили помыть машину. Смотрится, конечно, эффектно, будто колесница для Снежной королевы. Впрочем, следует отметить: передвигаться на таком транспортном средстве, как минимум, не безопасно.

Александра Сергомасова, Валерий Белинский, Михаил Ямутов, Илья Титов. "ТВ Центр".

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