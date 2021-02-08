В России ковид-диссиденты штурмуют пункты вакцинации

Противники вакцины пытаются помешать работе медиков

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 15 тысяч 916 новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 15 тысяч 881 человек. Темп распространения ковида в нашей стране снижается. Это позволяет смягчать ограничительные меры. Студенты с этого дня возвращаются к очному обучению.

Выход с удаленки проходит с соблюдением всех мер безопасности: маски, антисептики, контроль температуры тела на входе, дезинфекция не реже раза в четыре часа. Почти три месяца онлайн-обучения, дистанционная сессия. В коридорах российских вузов снова царит суета и оживление.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, летом доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу достигнет 60%. И этот необходимый порог устойчивости формируется как естественным, так и искусственным путем. В России уже сделано почти один миллион восемьсот тысяч прививок. Получить вакцину можно в самых отдаленных уголках страны, в воинских частях, на предприятиях, в вузах и даже в торговых центрах.

Те, кто уже привился, спешат поделиться ощущениями в соцсетях. И это уже стало новым трендом: селфи в процедурном кабинете и видеодневники заполнили российское интернет-пространство.

- Сегодня пятый день после прививки, самочувствие хорошее, никаких побочных эффектов не наблюдается.

Однако находятся в стране и те, кто всегда против. В то время, когда во всем мире ужесточали коронавирусные ограничения и вводили драконовские штрафы за отсутствие средств индивидуальной защиты даже на улице, ковид-диссиденты считали, что маски носить не нужно. Теперь они пытаются помешать работе пунктов вакцинации. Посторонние и никем не уполномоченные люди приходят с некими инспекциями.

- Посмотрите, что они нам предлагают, самое первое – это согласие на обработку персональных данных.

Согласие на обработку персональных данных требуют банки при оформлении кредитов и даже продуктовые магазины при выдаче дисконтных карт. Но забастовок почему-то никто не устраивает.

Эти борцы якобы за свободу выбора почему-то крайне нетолерантны к выбору своих соотечественников, забывая, что прививка - дело добровольное и бесплатное. На просьбы уйти и не мешать вакцинации отвечают агрессией (см. видео).

Тем временем в мире расширяется список стран, которые хотят прививать свое население "Спутником V", как одним из самых эффективных и безопасных препаратов. Накануне премьер-министр Австрии заявил о готовности им привиться. Венгрия первой из европейских стран окончательно одобрила нашу разработку для своего населения. Словакия изучает возможность использовать и производить ее для других европейцев. Премьер-министр Чехии заявил, что получает письма от соотечественников с рекомендациями властям закупить "Спутник V" для применения в республике. "Мы хотим, чтобы "Спутник V" прошел регистрацию в Европейском агентстве по лекарственным препаратам. Нам нужны вакцины прямо сейчас. В феврале, марте, апреле", - сказал Андрей Бабиш.

И вот уже главный инфекционист США положительно отзывается о российской вакцине. "Российская вакцина имеет более 90% эффективности, и это прекрасно: препаратом будет обеспечена не только Россия, но также и другие нуждающиеся страны", - сообщил Энтони Фауччи.

Пока что по поводу успеха российской разработки молчание хранит только официальный Лондон. Впрочем, этому можно найти объяснение. Британско-шведская вакцина сейчас подвергается критике. В ВОЗ встревожены ее возможной неэффективностью против южноафриканского штамма. Именно по этой причине в ЮАР пока отложили старт вакцинации разработкой концерна AstraZeneca, и теперь изучают возможность применения российского "Спутника V".

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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