Байден рассказал о будущем отношений Вашингтона и Пекина

Президент США пообещал Китаю сильную конкуренцию, но без конфликтов

Конкуренция без конфликта. Джо Байден заявил о смене курса в отношении Китая. При его предшественнике две страны оказались практически на пороге холодной войны. Теперь политика станет более миролюбивой, утверждает новый американский президент и вовсю расхваливает личные качества председателя КНР.

Эту ночь едва ли не половина Америки провела у телевизоров. "Супербоул" - финал регулярного чемпионата США. Посмотреть его на голубом экране в разгар пандемии, когда на стадион пустили лишь половину зрителей, дорогого стоит. Не поехал в Тампу и Джо Байден. Хотя посетить матч для американских президентов считается хорошим тоном. Зато новый глава Белого дома выступил, так сказать, на разогреве. Телеканал CBS транслировал очередной фрагмент его большого интервью практически перед игрой. Американский футбол Байден также патриотично любит. Говоря об этом, он пообещал на ближайшие месяцы превратить все стадионы в гигантские пункты вакцинации он COVID-19, чтобы финал в будущем году мог пройти уже при полных трибунах. А затем речь пошла о другом. Ведущая Нора О-Доннелл спросила президента, почему он до сих пор не позвонил председателю КНР Си Цзиньпину, тогда как со многими другими мировыми лидерами уже переговорил.

"У нас пока не было возможности поговорить с ним. Хотя у меня нет причин не звонить ему. Я, вероятно, провел с Си Цзиньпином больше времени, чем любой мировой лидер. У меня было 24 или 25 часов частных встреч с ним, когда я был вице-президентом. Я наездил с ним 17 000 миль. Я его очень хорошо знаю", - заявил Байден.

Однако в новом статусе Байден с лидером КНР еще не говорил. И это время, когда отношения двух стран практически скатились до состояния холодной войны. Торговая война, санкции, ограничения на работу граждан Китая и депортации. Такого кризиса не было больше сорока лет. Дональд Трамп был убежден, что проводя жесткую политику в отношении Пекина, он защищает национальные интересы. Байден считает несколько по-другому.

"Я все время говорил ему, что у нас не должно быть конфликта, но будет сильная конкуренция. И он это знает. И также посылает сигналы. Я не собираюсь поступать так, как это делал Трамп. Мы собираемся сосредоточиться на международных правилах", - пообещал Байден.

Стоит вспомнить, что именно Байден в свое время способствовал вступлению Китая во Всемирную торговую организацию. Пекин добивался этого с 1986 года. Получилось только в 2001 году. Премьер-министр КНР Чжу Жунцзи сказал тогда, что за 15 лет переговоров его "черные волосы поседели". В Пекине те события, конечно, помнят и рассчитывают на потепление отношений. Вот только Байден накануне говорил о сотрудничестве, а несколькими днями ранее в программной речи в Госдепартаменте назвал Китай основным конкурентом США и заявил, что намерен ограничить "злоупотребления КНР в экономике", давать отпор шантажу и атакам на права человека. Рассуждать о демократии во всем мире в Вашингтоне очень любят. Не отказал себе Байден в этом и накануне, прямо обращаясь к Си Цзиньпину.

"Нам многое есть что обсудить, о многом поговорить. Он очень умен и серьезен. Но у него нет этой демократичной маленькой "Д" кости в его теле. Я не критикую, просто такова реальность", - сообщил Байден.

В китайском МИД, комментируя эти заявления, отметили, что Пекин будет избегать конфронтации в отношениях с новой администрацией США, но разговаривать с позиции силы с КНР контрпродуктивно. Вашингтону пора перестать считать себя старшим товарищем и навсегда оставить попытки поддерживать сепаратистские настроения в ряде регионов Китая.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"