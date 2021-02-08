Американские военные вмешались в конфликт между Японией и Китаем

Пентагон выразил готовность поддержать союзника

Токио направил Пекину решительный протест из-за инцидента в Восточно-Китайском море. Патрульные корабли КНР подошли к островам Сенкаку, которые являются давним предметом спора между странами. Япония и Китай считают архипелаг своей территорией.

Конфликт обострился несколько лет назад, когда Япония выкупила Сенкаку у частных владельцев, передает "ТВ Центр". Пекин объявил эти земли оккупированными и потребовал их возвращения. С тех пор китайские корабли регулярно курсируют у островов и совершают демонстративные заходы в прибрежную зону. Токио построил в Восточно-Китайском море военные базы. В случае необходимости поддержать Японию готовы США, об этом заявили в Пентагоне.

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