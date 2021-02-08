ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американские военные вмешались в конфликт между Японией и Китаем

11:47
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Пентагон выразил готовность поддержать союзника

Токио направил Пекину решительный протест из-за инцидента в Восточно-Китайском море. Патрульные корабли КНР подошли к островам Сенкаку, которые являются давним предметом спора между странами. Япония и Китай считают архипелаг своей территорией.

Конфликт обострился несколько лет назад, когда Япония выкупила Сенкаку у частных владельцев, передает "ТВ Центр". Пекин объявил эти земли оккупированными и потребовал их возвращения. С тех пор китайские корабли регулярно курсируют у островов и совершают демонстративные заходы в прибрежную зону. Токио построил в Восточно-Китайском море военные базы. В случае необходимости поддержать Японию готовы США, об этом заявили в Пентагоне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Американские солдаты
Американские солдаты
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.