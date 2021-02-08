Объявлены лауреаты премии президента России в области науки

На конкурс поступило более 80 работ

Лауреатов премии президента России в области науки и инноваций объявили в понедельник в Москве. На конкурс поступило более 80 работ, передает "ТВ Центр".

Окончательное решение о присуждении премии принимал президент Владимир Путин. Награду получили молодые ученые как за индивидуальные, так и коллективные работы. Победителями стали специалисты, которые представили разработки в области нейро- и микробиологии, нанотехнологий и медицины.

"Была проведена достаточно глубокая экспертиза. Качество работ несмотря на пандемию улучшилось. Как обычно в молодежных работах был очень серьезный конкурс – более 10 работ претендовало на то, чтобы оказаться победителями. В результате отобрано четыре работы", - заявил помощник президента России Андрей Фурсенко.

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