ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве обсудили лучшие проекты клуба Лидеров России "Эльбрус"

11:58
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

За два года к клубу присоединились более 30 тысяч человек из разных регионов

В Москве обсудили лучшие проекты клуба Лидеров России "Эльбрус". Он объединяет победителей флагманского конкурса платформы "Россия - страна возможностей".

За два года к клубу присоединились более 30 тысяч человек из разных регионов. Среди проектов есть те, которые помогают реализовать свои идеи под руководством опытных наставников и начать успешную карьеру. Для молодых людей это возможность поступить в престижный вуз и пройти стажировку в крупной корпорации, передает "ТВ Центр".

"В портфеле клуба есть 14 проектов. В том числе это образовательные проекты, направленные на то, чтобы талантливые люди - прежде всего, молодежь, школьники и студенты - могли узнать, что такое лидер, как быть лидером, как включиться и поверить в себя", - заявила председатель клуба Лидеров России "Эльбрус" Татьяна Дьяконова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Проект клуба Лидеров России "Эльбрус"
Проект клуба Лидеров России "Эльбрус"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.