За два года к клубу присоединились более 30 тысяч человек из разных регионов

В Москве обсудили лучшие проекты клуба Лидеров России "Эльбрус". Он объединяет победителей флагманского конкурса платформы "Россия - страна возможностей".

За два года к клубу присоединились более 30 тысяч человек из разных регионов. Среди проектов есть те, которые помогают реализовать свои идеи под руководством опытных наставников и начать успешную карьеру. Для молодых людей это возможность поступить в престижный вуз и пройти стажировку в крупной корпорации, передает "ТВ Центр".

"В портфеле клуба есть 14 проектов. В том числе это образовательные проекты, направленные на то, чтобы талантливые люди - прежде всего, молодежь, школьники и студенты - могли узнать, что такое лидер, как быть лидером, как включиться и поверить в себя", - заявила председатель клуба Лидеров России "Эльбрус" Татьяна Дьяконова.

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