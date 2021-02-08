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В "Херсонесе Таврическом" появился сканер для экспонатов

12:05
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Теперь все они могут быть доступны в цифровом формате

Ценные экспонаты и исторические документы музея-заповедника "Херсонес Таврический" теперь будут доступны в цифровом формате. Это стало возможным благодаря уникальному сканирующему комплексу - первому на полуострове. С его помощью сделают электронные копии артефактов, которым сотни и даже тысячи лет.

Бумажный оттиск бережно укладывают в "колыбель" - так называют платформу для сканирования экспонатов. Это декрет в честь Гераклиотов – основателей Херсонеса. Мраморную табличку с надписью обнаружили в XIX веке. Тогда же сделали историческую копию.

"Освещение у нас без ультракрасного излучения, то есть не оказывает никакого вредного воздействия на объекты сканирования. Сканер позволяет получать копии максимального качества и при этом не навредить", - заявила специалист по оцифровке научно-архивного отдела музея-заповедника "Херсонес Таврический" Надежда Лось.

Размеры и форма не имеют значения. Мягкий рассеянный свет, антибликовое покрытие и высокоточный сенсор позволяют сканировать даже иконы и картины под стеклом и в рамах.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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Музей-заповедник "Херсонес Таврический"
Музей-заповедник "Херсонес Таврический"
Музей-заповедник "Херсонес Таврический"
Музей-заповедник "Херсонес Таврический"
Музей-заповедник "Херсонес Таврический"
Музей-заповедник "Херсонес Таврический"
Музей-заповедник "Херсонес Таврический"
Музей-заповедник "Херсонес Таврический"
Музей-заповедник "Херсонес Таврический"
Музей-заповедник "Херсонес Таврический"
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