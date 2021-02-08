В Саратове задержали депутата областной думы от КПРФ

Причины задержания Николая Бондаренко не уточняются
В Саратове задержан депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, сообщил член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.
"Он успел только позвонить и сообщить об этом, после чего у него отобрали телефон", - написал Рашкин в Twitter.
Информации о причинах задержания в настоящий момент нет.
ИА "Свободные новости" написало, что Бондаренко вышел из отдела полиции Фрунзенского района, ему предстоит суд.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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