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В Саратове задержали депутата областной думы от КПРФ

10:50
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Причины задержания Николая Бондаренко не уточняются

В Саратове задержан депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, сообщил член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.

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"Он успел только позвонить и сообщить об этом, после чего у него отобрали телефон", - написал Рашкин в Twitter.

Информации о причинах задержания в настоящий момент нет.

ИА "Свободные новости" написало, что Бондаренко вышел из отдела полиции Фрунзенского района, ему предстоит суд.

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