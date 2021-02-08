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Первый в стране Учебный центр "Мои Документы" отмечает своё шестилетие

11:04
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Сотрудники центра играют важную роль в жизни города

Учебному центру "Мои документы" исполнилось шесть лет. За это время там было разработано более 60 очных и запущено более 230 дистанционных курсов для повышения квалификации сотрудников центров госуслуг. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Тренинги проходит каждый вновь пришедший специалист, а для уже опытных сотрудников предусмотрены регулярные курсы повышения профессиональных качеств и усовершенствования навыков при работе в нестандартных ситуациях. Благодаря непрерывному обучению работников, "Мои документы" уже стали для москвичей эталоном оказания госуслуг, в основе которого лежит принцип клиентоориентированности", - рассказала Ракова.

Она напомнила, что сотрудники центров госуслуг участвуют в реализации ключевых городских проектов. Там, с августа прошлого года они вместе с медицинскими учреждениями разрабатывают стандарт работы администраторов поликлиник и работают над проектом "Персональный помощник" для горожан с онкологическими заболеваниями. Кроме того, существенную роль сотрудники центров сыграли в период пандемии.

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Центр "Мои документы"
Центр "Мои документы"
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