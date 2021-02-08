В России выявили меньше 16 тысяч новых случаев коронавируса

Выздоровел за сутки 15881 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 15916 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3983197.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1728. В Санкт-Петербурге за сутки заболел 1551 человек, в Подмосковье - 912.

Выздоровел за сутки 15881 человек. Скончались 407 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса умерли 77068 человек. Общее число выздоровевших достигло 3472091.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 104,7 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 631298 человек.

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