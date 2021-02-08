Более 250 спортсменов приняли участие во II Зимнем кубке по индор-гребле в Москве

Состязания проводились на специальных тренажерах

Более 250 спортсменов приняли участие во II Зимнем кубке по индор-гребле (гребле на тренажерах в закрытых помещениях) братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко, который прошел в Москве 6 февраля, сообщили в пресс-службе турнира.

"Соревнования прошли в зале спортивного комплекса, расположенного на территории гребного канала "Москва" в Крылатском. За победу боролись более 250 спортсменов из различных регионов России, включая титулованных членов сборной России" - сказано в сообщении.

Уникальность этих соревнований в том, что он являются редким профессиональным турниром по гребле в зимний период, когда байдарочники и каноисты обычно находятся на тренировочных сборах без соревновательной практики. Призовой фонд турнира составил около четырех миллионов рублей.

"Соревнования по индор-гребле проводились в Европе, а мы подхватили идею в России и первыми организовали Кубок по индор-гребле на высочайшем уровне - с большим количеством участников, с внушительным призовым фондом и незабываемой атмосферой", - рассказал организатор соревнований Александр Агеев. По его словам, на сегодняшний день в стране нет подобных турниров по индор-гребле.

Как уточняется, байдарочники и каноисты соревновались на двух дистанциях - 350 м (Supersprint) и 650 м (Superforce), а гонки проводились на специальных гребных тренажерах KayakFirst, имитирующих греблю на байдарке и каноэ. Представители академической гребли в свою очередь выступали на тренажерах Concept2 на дистанции 500 м, а также соревновались в смешанной эстафете (четыре по 250 м). За один день удалось провести 72 заезда, победители получили 35 комплектов наград. При этом в соревнованиях выступали гребцы от 13 лет и старше 55, а самый звездный состав участников собрала категория "19+", в которой выступал один из лидеров сборной России, призер чемпионата мира и Олимпийских игр Роман Аношкин.

"Приятно удивлен таким соревнованиям. Я впервые участвовал в турнире по индор-гребле. Почерпнул для себя что-то новое, другое ощущение гребли. На воде мне попроще, хотя и на тренажере было очень интересно. Плюс рад был повидать многих коллег, зимой мы обычно не видимся, разъезжаемся по сборам. Этот турнир вносит большой вклад в развитие гребли в России. Это то, что нужно нашему виду спорта. Кубок по индор-гребле "AAACUP & KAYAKFIRST WINTER CUP II" доказывает, что даже зимой можно посмотреть на греблю, посоревноваться на хороших скоростях и лишний раз напомнить всем о нашем виде спорта. Это же здорово!" - заявил Аношкин.

Отмечается, что во время проведения турнира были соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы и социальная дистанция. Для питания и отдыха участников соревнований была оборудована специальная зона, в которой спортсмены могли не только восстановиться после состязаний, но и воспользоваться услугами массажиста, а также получить консультации специалистов в области питания.

Традиционным для Кубка стал VIP-заезд, в котором приняли участие известные предприниматели, представители муниципалитета и средств массовой информации. Лучшим в этой гонке стал управляющий партнер Newman Sport, сооснователь HOT SPORT, IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин. А героем дня стала постоянный участник Кубка, призер чемпионатов Европы и мира Анастасия Ганина, которая заявилась в несколько дисциплин и одержала четыре победы.

Один из организаторов турнира, олимпийский чемпион Александр Дьяченко, уверен, что в будущем Зимний кубок по индор-гребле может получить статус чемпионата Росси. "Кубок по индор-гребле дает большой толчок к развитию нашего вида спорта. Есть идея получить в следующем году статус чемпионата России, чтобы наши соревнования внесли в официальный календарный план", - подчеркнул он.

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