ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появилась первая страна, где от COVID-19 привились более половины жителей

10:49
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Ранее число сделавших прививку во всем мире превысило число инфицированных

В мире появилось первое государство, привившее от коронавируса более половины своих граждан, - это Израиль. Как передает ТАСС, в стране проживает 8,9 миллиона человек, прививку получили 5,54 миллиона.

Все желающие россияне смогут привиться от коронавируса до начала лета
Россияне могут записаться на прививку от COVID-19 на портале госуслуг

Такая статистика делает Израиль мировым лидером по доле вакцинировавшихся. На втором месте находятся ОАЭ (44,79% привитого населения), третьи - Сейшельские Острова (40,49%).

Отмечается, что на сегодняшний день отметку в 10% вакцинировавшихся преодолели Великобритания (18,95%), Соединенные Штаты (12,84%) и Бахрейн (11,63%).

В прошлую пятницу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что во всем мире число сделавших прививку от коронавируса превысило число инфицированных с начала пандемии. Привились порядка 131,9 миллиона человек.

В России массовая вакцинация идет с 18 января. Как сообщали власти, привить планируется 60% взрослого населения страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Израиль
Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.