Появилась первая страна, где от COVID-19 привились более половины жителей

Ранее число сделавших прививку во всем мире превысило число инфицированных

В мире появилось первое государство, привившее от коронавируса более половины своих граждан, - это Израиль. Как передает ТАСС, в стране проживает 8,9 миллиона человек, прививку получили 5,54 миллиона.

Такая статистика делает Израиль мировым лидером по доле вакцинировавшихся. На втором месте находятся ОАЭ (44,79% привитого населения), третьи - Сейшельские Острова (40,49%).

Отмечается, что на сегодняшний день отметку в 10% вакцинировавшихся преодолели Великобритания (18,95%), Соединенные Штаты (12,84%) и Бахрейн (11,63%).

В прошлую пятницу генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что во всем мире число сделавших прививку от коронавируса превысило число инфицированных с начала пандемии. Привились порядка 131,9 миллиона человек.

В России массовая вакцинация идет с 18 января. Как сообщали власти, привить планируется 60% взрослого населения страны.

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