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Захарова заявила о пропаганде со стороны МИД Испании

11:15
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Речь шла об осужденных за организацию референдума в Каталонии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова написала в Facebook, что комментарий главы МИД Испании Аранчи Гонсалес Лайи - "высший пилотаж западной пропаганды".

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"Комментируя слова Сергея Лаврова о ситуации вокруг каталонских сепаратистов, она сказала буквально следующее - в Испании нет политических заключенных, а есть заключенные политики", - отметила Захарова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе провел в Москве переговоры с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. На пресс-конференции Лавров сказал, что в Европе наблюдаются ситуации, "когда суды подозреваются в политизированных решениях". Министр, в частности, упомянул о процессе над тремя осужденными в Испании. Их приговорили к 10 и более годам тюрьмы за организацию референдума в Каталонии.

"Испания является одной из 23 полноценных демократий в мире, и всего существует 23. В Испании нет политзаключенных, есть заключенные политики", - так прокомментировала слова Лаврова Аранча Госалес.

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