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Суд заочно арестовал бизнесмена за хищения из бюджета Подмосковья

11:36
  • понедельник
  • 08 февраля 2021

Это руководитель ООО "Строй инжиниринг" Александр Хоменко

Басманный суд заочно арестовал руководителя ООО "ВИП Сервис" и ООО "Строй инжиниринг" Александра Хоменко, передает ТАСС.

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Предприниматель обвиняется в хищении 30 миллионов рублей из бюджета Московской области. Он объявлен в международный розыск.

Мера пресечения избрана на два месяца с момента задержания Хоменко на территории России (или с момента его экстрадиции).

СМИ пишут, что Хоменко является основным спонсором признанного в стране НКО-иноагентом Фонда с борьбы с коррупцией. Прежде основателю ФБК Алексею Навальному заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

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