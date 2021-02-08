Суд заочно арестовал бизнесмена за хищения из бюджета Подмосковья

Это руководитель ООО "Строй инжиниринг" Александр Хоменко

Басманный суд заочно арестовал руководителя ООО "ВИП Сервис" и ООО "Строй инжиниринг" Александра Хоменко, передает ТАСС.

Предприниматель обвиняется в хищении 30 миллионов рублей из бюджета Московской области. Он объявлен в международный розыск.

Мера пресечения избрана на два месяца с момента задержания Хоменко на территории России (или с момента его экстрадиции).

СМИ пишут, что Хоменко является основным спонсором признанного в стране НКО-иноагентом Фонда с борьбы с коррупцией. Прежде основателю ФБК Алексею Навальному заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

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