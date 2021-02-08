"Добавляют даже в суп": голландцы удивились любви русских к майонезу

О пристрастиях россиян рассказали на местном телевидении

В Нидерландах на одном из телеканалов в рамках детского шоу "Почему/потому что" вышел сюжет о майонезе. В ролике детям рассказали, о том, как этот соус привыкли есть в России.

Сюжет начался с вопроса одного из юных зрителей о том, почему в Голландии принято есть картошку фри с майонезом. Для начала ребятам рассказали о происхождении популярного соуса, а потом представили рейтинг стран-любительниц майонеза. Первое место в нем досталось России. Оказалось, что в среднем за год каждый россиянин съедает до 2,5 килограммов майонеза.

"Представляете, они даже добавляют майонез в суп!" - удивилась ведущая.

При этом ответа на свой вопрос ребенок так и не получил. "На самом деле с картошкой фри мы едим не майонез, а фритсаус (фри соус). Он был придуман в 1966 году в Голландии. Он дешевле и не такой жирный. Это так по-голландски", - закончила сюжет ведущая.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"