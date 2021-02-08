Цена нефти Brent поставила годовой рекорд

Аналитики связывают скачок с информацией о дате встречи ОПЕК+

Утром в понедельник, 8 февраля, стоимость нефти марки Brent поднялась выше 60 долларов за баррель, передает "Российская газета".

Это произошло впервые с 7 января 2020 года. Аналитики связывают скачок с информацией о дате встречи ОПЕК+. СМИ пишут, что она произойдет 6-7 июня. Ее проведение зависит от подтверждения сделки с Ираком.

Уточняется, что стоимость мартовских фьючерсов на техасскую нефтяную смесь WTI увеличилась до 57,53 доллара за баррель.

Вместе с тем эксперты отмечают, что продолжительный подъем стоимости нефти маловероятен, так как при таких ценах многие производители начнут наращивать добычу.

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